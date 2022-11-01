Олег Тиньков начал процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка

Бизнесмен Олег Тиньков заявил о начале процесса отзыва своего бренда «Тинькофф» из одноименного банка.

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка», — написал он в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также бизнесмен указал на «загадочное исчезновение» его поста о намерении отказаться от российского гражданства.

«Мой вчерашний пост загадочным [образом] исчез», — объяснил Тиньков.

О решении Тинькова отказаться от российского гражданства стало известно накануне. Об этом он сообщил в соцсети. Однако на следующий день пост был удален.

22 апреля банк «Тинькофф» объявил о решении провести ребрендинг, отказавшись от старого бренда уже в этом году. В Telegram-канале кредитной организации отметили, что руководство уже давно готовилось к этим нововведениям. В рамках ребрендинга также сменят название банка.

В том же месяце стало известно, что российская инвестиционная компания «Интеррос» стала владельцем 35% акций группы «Тинькофф». Как рассказал владелец «Интерроса» Владимир Потанин, выкупленная у Тинькова доля в банке «Тинькофф» стоила компании «сотни миллионов долларов».