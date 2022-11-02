IT-эксперт назвал способы распознать бота при общении в Сети

Россияне всё чаще сталкиваются с ботами в мессенджерах. Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов разъяснил в среду, 2 ноября, как распознать собеседника, не являющегося человеком.

«Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей жизни. Каждый человек так или иначе сталкивается с роботами и чат-ботами, порой даже не подозревая, что общается с виртуальным собеседником», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

При этом специалист напомнил, что высокие технологии служат не только благим целям. Всё чаще их используют киберпреступники и мошенники. Но пока «общающиеся» боты еще не достигли вершин своего развития и их возможно распознать.

Бота можно постараться вычислить при помощи юмора или сарказма. Чаще всего у алгоритмов эти «особенности характера» развиты очень слабо: если на элементарную шутку собеседник отвечает вам со всей обстоятельностью, скорее всего, это искусственный интеллект (ИИ).

Также специалист посоветовал отправить для проверки потенциальному боту вместо сообщения знак препинания или число.

«Как правило, боты не удивляются таким сообщениям и продолжают беседу, как если бы получили содержательный ответ», — отметил Магомедов.

Орфографические ошибки являются еще одним хорошим способом проверки.

«Напишите несколько фраз с опечатками или намеренно переставленными буквами: бот не сможет ответить вам внятно, тогда как человек легко распознает смысл фразы», — предложил он.

По словам эксперта, скорость ответа — еще один признак бота. Чат-боты и голосовые роботы реагируют на фразы гораздо быстрее, чем обычный человек. Кроме этого, голосовым ботам свойственна шаблонность фраз. Она ярко проявляется в нестандартных ситуациях, например, в затянувшейся паузе в диалоге.

IT-эксперт отметил, что также посреди разговора можно задать неожиданный вопрос, никак не связанный с обсуждаемой темой.

«Скорее всего, ИИ мгновенно переключится на новую тему, не удивившись и не посмеявшись, в отличие от реального человека, над вашей переменчивостью», — сказал он.

При этом специалист отметил, что в целом ботов не стоит опасаться, ведь большинство из них действительно делают повседневную жизнь проще и могут решить рутинные задачи.

«Но в общении с искусственным интеллектом важно соблюдать элементарные правила цифровой гигиены: не сообщать личную информацию, не делиться данными банковских карт и так далее», — заключил Магомедов.

Ранее, 31 октября, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что у него сложилось такое ощущение, что сбой в работе соцсети Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), произошел из-за какой-то ботсети.

«Она вышла из-под контроля. Часть ботов массово жаловались на аккаунты пользователей соцсети. Автоматическая система Instagram обычно на массовые жалобы автоматически блокирует пользователей. Ощущение, что именно это и произошло сейчас», — сказал он.

По его словам, в попытке найти этих ботов Instagram и начала блокировать разных пользователей. В результате стали исчезать именно те подписчики, которые просто оказались заблокированными.

С проблемами в основном столкнулись пользователи из США, передает RT. Instagram причину сбоя не прокомментировала.

25 октября сообщалось, что в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) наблюдался глобальный сбой, сообщает телеканал «Звезда». На проблемы жаловались пользователи из разных стран. Сбой в работе сети произошел примерно в 10:00 мск. Наибольшее количество жалоб поступало из стран Европы. Также на сбой пожаловались пользователи из России, Египта, Турции и Украины.