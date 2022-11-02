Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от попыток провокаций с ОМУ
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами
Мир
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Общество
В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов
Происшествия
Дело возбудили после ДТП с такси и грузовиком в Москве
Мир
РФ допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с ОМУ
Мир
Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить зерно в беднейшие страны в случае выхода из сделки
Общество
Жители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС
Общество
Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту
Общество
Депутат Госдумы Таймазов посетил с гуманитарной миссией Донбасс
Мир
Захарова заявила о желании Кишинева «демонтировать» отношения России и Молдавии

IT-эксперт назвал способы распознать бота при общении в Сети

IT-эксперт Магомедов рассказал о способах распознать бота при общении в Сети
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне всё чаще сталкиваются с ботами в мессенджерах. Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов разъяснил в среду, 2 ноября, как распознать собеседника, не являющегося человеком.

Пути сообщений: с чем связан сбой в работе WhatsApp
Эксперты назвали три основных версии и объяснили, почему инцидент чреват утечками данных пользователей

«Искусственный интеллект проникает во все сферы нашей жизни. Каждый человек так или иначе сталкивается с роботами и чат-ботами, порой даже не подозревая, что общается с виртуальным собеседником», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

При этом специалист напомнил, что высокие технологии служат не только благим целям. Всё чаще их используют киберпреступники и мошенники. Но пока «общающиеся» боты еще не достигли вершин своего развития и их возможно распознать.

Бота можно постараться вычислить при помощи юмора или сарказма. Чаще всего у алгоритмов эти «особенности характера» развиты очень слабо: если на элементарную шутку собеседник отвечает вам со всей обстоятельностью, скорее всего, это искусственный интеллект (ИИ).

Также специалист посоветовал отправить для проверки потенциальному боту вместо сообщения знак препинания или число.

«Как правило, боты не удивляются таким сообщениям и продолжают беседу, как если бы получили содержательный ответ», — отметил Магомедов.

Орфографические ошибки являются еще одним хорошим способом проверки.

«Напишите несколько фраз с опечатками или намеренно переставленными буквами: бот не сможет ответить вам внятно, тогда как человек легко распознает смысл фразы», — предложил он.

По словам эксперта, скорость ответа — еще один признак бота. Чат-боты и голосовые роботы реагируют на фразы гораздо быстрее, чем обычный человек. Кроме этого, голосовым ботам свойственна шаблонность фраз. Она ярко проявляется в нестандартных ситуациях, например, в затянувшейся паузе в диалоге.

IT-эксперт отметил, что также посреди разговора можно задать неожиданный вопрос, никак не связанный с обсуждаемой темой.

«Скорее всего, ИИ мгновенно переключится на новую тему, не удивившись и не посмеявшись, в отличие от реального человека, над вашей переменчивостью», — сказал он.

При этом специалист отметил, что в целом ботов не стоит опасаться, ведь большинство из них действительно делают повседневную жизнь проще и могут решить рутинные задачи.

«Но в общении с искусственным интеллектом важно соблюдать элементарные правила цифровой гигиены: не сообщать личную информацию, не делиться данными банковских карт и так далее», — заключил Магомедов.

Ранее, 31 октября, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что у него сложилось такое ощущение, что сбой в работе соцсети Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), произошел из-за какой-то ботсети.

«Она вышла из-под контроля. Часть ботов массово жаловались на аккаунты пользователей соцсети. Автоматическая система Instagram обычно на массовые жалобы автоматически блокирует пользователей. Ощущение, что именно это и произошло сейчас», — сказал он.

По его словам, в попытке найти этих ботов Instagram и начала блокировать разных пользователей. В результате стали исчезать именно те подписчики, которые просто оказались заблокированными.

С проблемами в основном столкнулись пользователи из США, передает RT. Instagram причину сбоя не прокомментировала.

25 октября сообщалось, что в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) наблюдался глобальный сбой, сообщает телеканал «Звезда». На проблемы жаловались пользователи из разных стран. Сбой в работе сети произошел примерно в 10:00 мск. Наибольшее количество жалоб поступало из стран Европы. Также на сбой пожаловались пользователи из России, Египта, Турции и Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022