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В работе Instagram произошел сбой из-за ботов

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Произошедший сбой в работе соцсети Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), скорее всего, является техническим. Об этом 31 октября рассказала «Известиям» председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких.

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По ее словам, всё началось с того, что у пользователей начали пропадать подписчики, после чего по разным причинам начались блокировки аккаунтов.

«При блокировке страницы от пользователя требуют подтверждения личности и на этом этапе Instagram просто перестает работать. Сбой в работе соцсети не связан с Россией, он коснулся и зарубежных стран. Заблокированные аккаунты восстанавливают работу в течение 2–3 часов», — объяснила Терентьева-Галицких.

Главное в таких случаях не паниковать и не пытаться разблокировать аккаунт, поскольку тогда система может воспринять эти действия как реальную попытку взлома аккаунта и заблокировать пользователя уже по другой причине, посоветовала эксперт.

«Ощущение, что в Instagram действовала какая-то ботсеть. Она вышла из-под контроля. Часть ботов массово жаловались на аккаунты пользователей соцсети. Автоматическая система Instagram обычно на массовые жалобы автоматически блокирует пользователей. Ощущение, что именно это и произошло сейчас», — считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, в попытке найти этих ботов Instagram и начал блокировать разных пользователей. В результате стали исчезать именно те подписчики, которые просто оказались заблокированными.

С проблемами в основном столкнулись пользователи из США. Instagram причину сбоя не прокомментировал.

25 октября сообщалось, что в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) наблюдался глобальный сбой. На проблемы жаловались пользователи из разных стран. Сбой в работе сети произошел примерно в 10:00 мск. Наибольшее количество жалоб поступало из стран Европы. Также на сбой пожаловались пользователи из России, Египта, Турции и Украины.

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