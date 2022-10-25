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Пути сообщений: с чем связан сбой в работе WhatsApp

Эксперты назвали три основных версии и объяснили, почему инцидент чреват утечками данных пользователей
Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) мог быть связан с нарушением работы серверов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Еще две версии возникновения неполадок — ошибка из-за внедрения новых функций или действия злоумышленников. Есть риск утечек данных пользователей из-за сбоя, допустили аналитики. Эксперты считают, что нынешние неполадки в работе WhatsApp будут периодически повторяться.

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Абоненту недоступен

Сбой в работе WhatsApp, произошедший около 10:00 мск 25 октября и длившийся несколько часов, может быть связан с нарушением работы каналов связи, поделился мнением с «Известиями» директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниил Чернов. Вероятно, он произошел из-за того, что основные серверы оказались временно недоступны, а каналы мессенджера вовремя не переключились на резервные, предположил эксперт.

Трафик WhatsApp пошел не по тому каналу, по которому должен был, поэтому приложение стало недоступно у большинства пользователей по всему миру, согласился генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Речь идет либо о сбое нескольких серверов, либо о проблемах с инфраструктурой, которая обеспечивает связь между континентальными серверами, добавил коммерческий директор R-Style Softlab Денис Хадасков.

Неполадки в работе мессенджера могут привести к утечкам данных пользователей в даркнет, предположил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он также напомнил, что год назад у Meta произошло аналогичное падение сервисов.

Пути сообщений
вотсап
Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Сбои могут происходить, когда накатывается новая функция, — если что-то не предусмотреть, обновление может нарушить логику системы и привести к неполадкам в работе всего мессенджера. Потенциально к падению WhatsApp могли привести действия внутреннего или внешнего злоумышленника или ошибка, допущенная сотрудником, — добавил Даниил Чернов.

В самой компании Meta уже подтвердили сбой в WhatsApp. В официальном сообщении команды сервиса в Twitter указано, что неполадки повлияли на функции отправки и приема сообщений, однако сейчас всё восстановлено.

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Не только в России

По словам Антона Горелкина, некоторые Telegram-каналы уже начали «разгонять» фейки о том, что от WhatsApp отключили только российских пользователей, но объективные данные свидетельствуют о большом количестве жалоб из Европы и США.

— Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах. Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего, — заявили в Роскомнадзоре.

Представители мобильных операторов отметили, что их сети работают в штатном режиме и на стороне компаний связи нет никаких проблем с мессенджером.

Пути сообщений
вотсап
Фото: ТАСС/dpa/Silas Stein

— Сеть работает в штатном режиме, — заявили «Известиям» в «Мегафоне».

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В МТС добавили, что на их стороне «всё корректно». Проблема связана с глобальным сбоем в работе приложения, сказали в «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн»).

От сбоя работы WhatsApp больше всего выиграет создатель Telegram Павел Дуров и команда сервиса — число пользователей конкурирующего мессенджера увеличится в разы, считает CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Андрей Врацкий.

В октябре прошлого года, когда сервисы Meta были недоступны на протяжении нескольких часов, аудитория Telegram выросла на 50 млн человек, количество регистраций в Viber выросло впятеро, а число пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников» увеличилось на 20 и 25% соответственно, сообщали представители перечисленных мессенджеров и соцсетей в пресс-релизах.

Нынешний сбой коснулся не только личной переписки, но и бизнеса, обратил внимание Андрей Врацкий. Если в WhatsApp идет переписка с клиентом, то ему всегда можно отправить СМС или позвонить, но если у компании все деловые чаты в этом мессенджере, работа могла остановиться, считает эксперт.

Пути сообщений
вотсап
Фото: ТАСС/dpa/Fabian Sommer

— Поэтому важно иметь дополнительные каналы коммуникации — другие мессенджеры, чтобы оставаться на связи, — добавил коммерческий директор компании «Валлекс Софтвэр» Дмитрий Кузнецов.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что в дальнейшем количество сбоев в WhatsApp будет только увеличиваться. По его словам, в Meta экономят на инфраструктуре, и из-за этого их сервисы периодически «падают».

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