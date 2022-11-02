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Пропала станцевавшая «Калинку» на митинге украинцев в Германии россиянка

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Фото: t.me/neuesausrussland
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Россиянка, станцевавшая «Калинку» с российским флагом на плечах на фоне проукраинского митинга в Германии, пропала. Об этом 2 ноября сообщил Telegram-канал Neues aus Russland.

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«С 14 октября Юлия пропала. Как раз 14 октября провели обыск в доме россиянки», — говорится в сообщении.

Как пишет RT, девушку преследуют за поддержку специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса. Об этом говорится и на сайте прокуратуры города Ландсхут.

Подчеркивается, что девушка ведет пророссийский Telegram-канал «N Кремлевая долина N», в котором поддерживает СВО. Последняя публикация в нем датирована 14 октября.

Ранее, 14 мая, девушка в беседе с «Известиями» рассказала, что ей присылали сообщения с угрозами убийством. По ее словам, проукраинские активисты пытались ее найти, но смогли выяснить только ее имя и фамилию.

Позднее расследование в отношении жительницы ФРГ начали местные власти.

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