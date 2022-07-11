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Задержать за слово: в ФРГ хотят возбудить дело о дискриминации русских

Чем не угодил автопробег против русофобии берлинскому политику
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Фото: Getty Images/picture alliance
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В отношении главы Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине Стефана Эверса просят возбудить уголовное дело за оскорбление русскоязычного населения ФРГ и нарушение свободы слова. Созданная в конце июня НКО по защите русских в Германии (VADAR) обратилась в столичную полицию (документ есть у «Известий») после того, как представитель ХДС назвал фашистами людей, принявших участие в апрельском автопробеге против русофобии. Как заявил «Известиям» инициатор письма, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, полиция занялась этим делом. По закону провинившемуся политику грозит до пяти лет за разжигание ненависти.

Один из основателей Ассоциации по борьбе с дискриминацией и изоляцией русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии Гуннар Линдеманн 6 июля направил письмо в берлинскую полицию с требованием возбудить уголовное дело против главы столичного отделения ХДС по статье о разжигании ненависти. Всё дело в заметке в газете Berliner Zeitung от 3 апреля этого года под заголовком «Автомобильный парад позора в Берлине». Речь идет об устроенном в апреле группой русскоязычного населения автопробеге с целью выступить против распространяемой в Берлине русофобии.

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Фото: TASS/DPA/Christoph Schmidt
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В статье автор цитирует пост в социальной сети Стефана Эверса, который заявил следующее: «Отвратительно. И это в городе #свободы. Можете поехать прямо в Москву и оставаться там, фашистские психи».

«Я считаю заявление г-на Эверса языком ненависти, потому что группу людей, которые организовали автомобильный пробег с целью выступить против распространяемой в Берлине русофобии, господин Эверс называет «фашистскими психами». У г-на Эверса не было оснований, чтобы словесно нападать на демонстрантов. Это заявление нарушает свободу слова, а господин Эверс намеренно оскорбляет демонстрантов. В качестве меры предосторожности прошу вас изучить это дело с уголовной точки зрения и сообщить мне о статусе дела», — написал Линдеманн в своем обращении к полиции.

Как рассказал берлинский депутат «Известиям», полиция ответила на обращение — там уже занимаются этим делом. По словам уполномоченного АдГ по правам российских немцев и русскоговорящих сограждан Ойгена Шмидта, органы должны теперь решить: являются ли эти слова частным мнением или разжиганием ненависти.

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Фото: Getty Images/DPA/Christoph Schmidt

Согласно 130-й статье УК Германии, любой, кто возбуждает ненависть против «определенной части населения» или же злобно высмеивает таковую, может получить наказание до пяти лет лишения свободы.

— Я хочу, чтобы эта враждебность к России и агрессия против российского или российско-немецкого народа в Германии прекратилась. Важно защищать их от подобных заявлений. Может быть, он [Стефан Эверс] и потеряет свой пост после этого дела. Но это уже решение партии ХДС, — заметил Линдеманн.

По его словам, разжигание ненависти к России и ее выходцам не в интересах Германии. Более того, немногие в Германии разделяют отношение Эверса ко всему русскому.

— Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы такие политики не вбили клин в наше общество, — заявил «Известиям» председатель VADAR.

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Фото: TASS/DPA/Christoph Schmidt

«Известия» направили запрос в пресс-службу ХДС с просьбой прокомментировать свое отношение к заявлению и будущее политика в партии.

Напомним, в конце июня группа немецких политиков во главе с Ульрихом Ойме создала ассоциацию для защиты русскоязычного населения Германии на фоне возросшей русофобии в стране после начала специальной военной спецоперации на Украине.

В НКО отмечают, что все дела при необходимости они будут направлять в суд — для этого у организации есть свой адвокат. Одно из последних громких дел, которым занялась организация, касается немецкой журналистки Алины Липп, против которой в Германии открыли уголовное преследование, после того как она отправилась в Донбасс. Как ранее Липп рассказывала СМИ, в ФРГ началась травля против нее, ей и ее отцу закрыли банковские счета и конфисковали все средства. Теперь она не может вернуться в ФРГ, где живет ее семья, из-за опасений попасть в тюрьму.

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