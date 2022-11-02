Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию

Журналистка Ксения Собчак скоро вернется в Россию. Об этом в среду, 2 ноября, сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова.

«Будет [возвращаться в РФ], очень скоро», — сказала она «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Ксения Собчак покинула Россию 26 октября. Она уехала в Литву через Белоруссию, предъявив паспорт гражданки Израиля. Одновременно в загородном доме телеведущей в Московской области провели обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве.

По данным следствия, он и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский намеревались получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Изначально сообщалось, что Собчак проходит по этому делу подозреваемой. 28 октября стало известно, что ей изменили статус на свидетеля.