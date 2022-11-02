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Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ракеты Х-32

Военный эксперт Леонков: ракета Х-32 — «умная», сверхзвуковая, ее сложно сбить
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Фото: vvs.moscow
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Военный эксперт Алексей Леонков 2 ноября рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской крылатой ракеты Х-32.

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По его словам, это новая ракета класса «воздух-корабль», но можно ее также использоваться по наземным целям, потому что это высокоточное оружие.

Ракета, как отметил специалист, предназначается для борьбы с кораблями первого ранга. Дальность ее пуска составляет порядка 600 км.

«И на этой дальности она должна поразить корабль так, чтобы вывести его из строя либо утопить. В зависимости от того, какой корабль, рассчитывается так называемый наряд ракет, сколько нужно. Ракета «умная», сверхзвуковая, применяет различные противозенитные маневры, чтобы ее было сложно сбить», — сказал Леонков.

Он добавил, что ракета имеет различные профили полета и подлета к цели. Также эксперт сообщил, что средства противовоздушной обороны противника «явно не знакомы с апертурой излучения этой ракеты».

Ранее в этот день «Известия» показали кадры работы крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в зоне спецоперации.

1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы России эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. Он также отметил, что в ходе отражения воздушных атак противника за последние 10 дней перехвачено более 200 реактивных американских снарядов HIMARS.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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