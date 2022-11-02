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«Известия» показали кадры работы «Искандера-М» в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Крылатые ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» применяются в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Кадрами работы расчетов Центрального военного округа (ЦВО) поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов в среду, 2 ноября.

«Крылатые ракеты «Искандер-М» умеют маневрировать, огибать рельеф местности, обманывать ПВО (противовоздушную оборону. — Ред.) противника. Благодаря электронной начинке ракета сама корректирует заданный маршрут», — рассказал корреспондент.

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Так, в ходе боевой работы пункт управления передал расчету «Искандера-М» координаты цели для немедленного поражения объекта националистов. Исходя из параметров объекта, расчет ОТРК выполнил пуск ракеты, которой был нанесен удар и уничтожена военная инфраструктура вооруженных формирований Украины.

Сразу же после удара ракетчики свернули огневые позиции и переместились в другой район для перезарядки и пополнения боекомплекта.

Командование ЦВО отметило высокую эффективность работы расчетов ОТРК «Искандер-М» при поражении наиболее важных объектов украинских боевиков.

Ранее, 17 октября, Минобороны РФ рассказало, что в ходе проведения спецоперации российские военные продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры украинских боевиков. Отмечается, что ОТРК «Искандер» несут круглосуточное боевое дежурство.

Расчеты «Искандеров» наносят удары как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Первая набирает высоту в десятки километров и падает на цель с огромной скоростью. Крылатая же ракета может пролететь, почти прижимаясь к земле, по любой траектории, которую зададут, и выйти с неожиданной для противника стороны.

Как уточняет военное ведомство, сверхточный комплекс «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире. Он способен поражать даже цели, движущиеся со скоростью 60 км/ч. Против комплекса бессильны любые средства ПВО.

Ранее, 14 октября, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о том, что расчет российских ОТРК «Искандер» уничтожил две реактивные системы залпового огня HIMARS, а также боеприпасы и живую силу противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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