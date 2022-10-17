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Минобороны показало кадры работы ракетных комплексов «Искандер»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ходе проведения специальной военной операции российские военные продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ 17 октября.

Отмечается, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» несут круглосуточное боевое дежурство. Удар наносится крылатыми ракетами, которые летят на сверхнизкой высоте. «Искандеры» могут уничтожить любой военный объект на расстоянии 500 км от линии фронта. После выполнения боевой задачи происходит обязательная смена маскировки и укрытия в целях безопасности.

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«Вооружению и военной технике абсолютно без разницы, в каких погодных условиях, а также климатических условиях работать. Она предназначена для использования в абсолютно всех температурных условиях и климатических режимах, в температурном диапазоне от -50 до +60 градусов», — рассказал командир батареи Сергей.

При взгляде сверху пусковая установка сливается с местностью. Кроме того, специальная маскировочная сеть пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны и поглощает сигнал, фактически делая установку невидимой для разведки противника. «Искандер» базируется на шасси особой проходимости, что позволяет увеличить маневренность при быстрой смене позиций.

«Машина черноземные земли проходит абсолютно без проблем. Все задачи по нанесению ракетного удара личный состав батареи выполняет исключительно на оценку «отлично». Данный опыт позволил личному составу беспрепятственно справляться со всеми трудностями, а также внезапно поступающими задачами. Крайней целью была развернутая в боевой порядок батарея РСЗО «Град» противника», — сказал Сергей.

Также он отметил, что батареи наносят удары по личному составу, вооружению и военной технике в ангарах, фортификационным сооружениям, а также по командным пунктам и пунктам управления противника. В зависимости от составляющих ракета может поразить как цель большой площади, так и нанести точечный удар по подземному забетонированному сооружению. По словам ракетчиков, при желании снаряд может быть направлен даже в форточку.

«Искандер» наносит удары как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Первая набирает высоту в десятки километров и падает на цель с огромной скоростью. Крылатая же ракета может пролететь, почти прижимаясь к земле, по любой траектории, которую зададут, и выйти с неожиданной для противника стороны.

Как уточняет военное ведомство, сверхточный комплекс «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире. Он способен поражать даже цели, движущиеся со скоростью 60 км/ч. Против комплекса бессильны любые средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 14 октября, военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о том, что расчет российских ОТРК «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS, а также боеприпасы и живую силу противника.

5 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск был уничтожен украинский ангар с беспилотниками «Байрактар-ТБ2».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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