Производитель Jagermeister прекратил поставки в Россию

Производитель алкогольных напитков Jagermeister прекратил поставки в Россию, сообщил «Известиям» 2 ноября вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

«Сегодня утром дистрибьюторы уведомили рестораны о том, что Jagermeister прекращает свои поставки в Россию, заявили, что вынуждены будут поднять цены на оставшийся товар, потому что его мало, и заявили, что будут искать возможности поставки Jagermeister через каких-то других поставщиков», — сказал он.

По словам Миронова, повышение цены произойдет уже 2 ноября.

С февраля этого года некоторые зарубежные компании приостановили поставки в РФ или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций. Так, 28 июня, о сокращении коммерческой деятельности на территории РФ объявил британский производитель алкоголя Diageo.

21 июля американская корпорация Beam Suntory и шотландская Edrington, производящие виски, объявили о решении продать совместное предприятие Maxxium Russia.

19 сентября Миронов рассказал «Известиям», что часть компаний через другие страны завозит в РФ алкоголь тех брендов, которые ушли с российского рынка. Если еще больше легализовать и упорядочить этот ввоз с помощью Минпромторга и Росалкогольрегулирования, это будет очень хорошим выходом, а регулятор не пропустит контрафакт, выразил мнение ресторатор.