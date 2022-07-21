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Два производителя виски объявили о продаже бизнеса в России

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Фото: Global Look Press/Beduschi Claudio/Tips Images
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Американская корпорация Beam Suntory и шотландская Edrington, производящие алкогольные напитки Jim Beam, Maker's Mark, Sauza, The Famous Grouse, The Macallan, объявили о решении продать совместное предприятие Maxxium Russia.

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В соответствующем пресс-релизе от 18 июля компании указали о намерении совершить сделку с местным руководством. При этом поставки Beam Suntory будут приостановлены из-за приверженности организацией соблюдения антироссийских санкций.

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка — это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем развитии компании», — говорится в заявлении производителей.

28 июня о сокращении коммерческой деятельности на территории России объявил британский производитель алкоголя Diageo, который владеет брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другими. Фирма объяснила это «непредсказуемой операционной средой, экономические показатели которой значительно изменились с марта». В начале марта Diageo приостановила экспорт в Россию.

В марте итальянский производитель алкоголя Davide Campari-Milano NV решил ограничить бизнес в России до необходимого минимума. В то же время производитель вермутов Campari и Cinzano, а также шампанского Mondoro продолжит продавать алкоголь в РФ. Davide Campari-Milano NV присутствует на российском рынке с 2011 года.

В последние несколько месяцев ряд иностранных компаний заявил о приостановке поставок своих товаров в РФ на фоне обострения геополитической обстановки и усиления антироссийских санкций.

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