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Toyota оценила ущерб от ухода из России в 40 млрд рублей

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Фото: REUTERS/Pierre Albouy
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Компания Toyota оценила ущерб от прекращения производства в России более чем в $650 млн (примерно 40 млрд рублей). Об этом 1 ноября сообщило агентство Finmarket.

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Вместе с тем компания сообщила, что будет сохранять послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus на российском рынке и поддержку местной дилерской сети.

Российское подразделение автопроизводителя «Тойота Мотор» сообщило о полном прекращении производства в Санкт-Петербурге в конце сентября 2022 года. Петербургский завод компании был рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

21 октября Toyota Motor заявила, что годовой объем производства автомобилей бренда окажется ниже первоначально запланированного. Основная причина в снижении планов производства машин связана с постоянной нехваткой полупроводников. Специалисты высказали предположение, что японская автокомпания вряд ли сможет выпустить рекордные 9,7 млн автомобилей в 2022 году после сообщений о том, что Toyota не достигла хороших промежуточных контрольных цифр за первые четыре месяца финансового 2022 года.

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