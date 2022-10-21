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Toyota сократит выпуск машин из-за нехватки чипов

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Фото: REUTERS/Darren Staples
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Компания Toyota Motor заявила, что годовой объем производства автомобилей бренда окажется ниже первоначально запланированного. Об этом 21 октября сообщило агентство Reuters.

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Основная причина в снижении планов производства машин связана с постоянной нехваткой полупроводников.

В связи с этим специалисты высказали предположение, что японская автокомпания вряд ли сможет выпустить рекордные 9,7 млн автомобилей в 2022 году после сообщений о том, что Toyota не достигла хороших промежуточных контрольных цифр за первые четыре месяца финансового 2022 года, который начался у компании в апреле нынешнего года.

19 октября вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко написал в своем Telegram-канале, что российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation «Тойота Мотор» начнет сокращать сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре 2022 года.

По словам чиновника, увольняющиеся сотрудники по соглашению сторон получат выплаты и в течение года после увольнения и смогут пользоваться полисом ДМС. Также работодатель планирует компенсировать расходы на обучение или переобучение сотрудников «Тойота Мотор».

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