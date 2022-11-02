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Петра Верзилова объявили в розыск по делу о дискредитации ВС России

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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Издателя портала «Медиазона» (признан в РФ НКО-иноагентом) Петра Верзилова, который также признан в России физлицом — иностранным агентом, объявили в розыск. Об этом стало известно в среду, 2 ноября.

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По данным «Известий», в отношении Верзилова возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий».

Следствие установило, что в период с 3 по 14 апреля Верзилов распространял на своих страницах в соцсетях сообщения с заведомо ложной информацией в отношении ВС России. Публикации касались украинской провокации в Буче.

Петр Верзилов — создатель интернет-СМИ «Медиазона». В список иноагентов журналист был включен 29 сентября 2021 года.

1 ноября стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Ильи Яшина по аналогичной с Верзиловым статье. Ему грозит до 10 лет колонии.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве заверили, что местные жители не пострадали во время нахождения Российской армии в городе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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