Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и острове Бали
Туризм
Предложения по запуску системы электронных виз подготовят к концу года
Мир
Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Мир
В Токио заявили о заходе военного корабля Китая в японские воды
Общество
Петра Верзилова объявили в розыск по делу о дискредитации ВС России
Общество
Умерла российская актриса Светлана Спиридонова
Мир
В Одессе объявлена воздушная тревога
Происшествия
Неизвестные обстреляли буксир с гражданским населением в Херсонской области
Мир
Читателей Mirror возмутило решение Сунака повысить налоги для жителей Британии
Мир
Causeur предложил РФ продавать ЕС нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки
Наука
Российские ученые обнаружили «бактерию радости»
Мир
WSJ узнала о попытках ОАЭ отговорить Саудовскую Аравию от сокращения добычи нефти

В Токио заявили о заходе военного корабля Китая в японские воды

0
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гидрографический корабль военно-морского флота Китая прошел через территориальные воды Японии. Об этом в среду, 2 ноября, сообщило министерство обороны Японии.

Нечто вечно: из-за чего опять поспорили Пекин и Токио
Добавление названия Сенкаку к имени японского района не понравилось китайцам, но сильное обострение из-за островов им не выгодно

«В 19:50 (13:50 мск) 1 ноября военно-морские силы самообороны обнаружили китайский военный гидрографический корабль в прилегающих водах к западу от острова Гадзядзима, он двигался на северо-восток. Затем в 0:10 (18:10 мск) этот же корабль вошел в территориальные воды нашей страны к юго-западу от острова Кутиноэрабу. После этого в 3:00 (21:00 мск) вышел из наших территориальных вод на юге от острова Якусима и направился на юго-восток», — говорится в сообщении министерства.

В военном ведомстве Японии добавили, что на сбор информации и мониторинг были направлены два патрульных самолета Kawasaki P-1, один Lockheed P-3 и ракетный катер «Отака».

Также сообщается, что Япония выразила Китаю озабоченность по поводу инцидента. Как утверждают в японском минообороны, это четвертый подобный случай за год.

28 сентября сообщалось, что три китайских сторожевика вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. В связи со сложившейся ситуацией активизировал работу по анализу и сбору информации кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В июле Япония выразила протест из-за захода кораблей КНР в зону островов Сенкаку. Тогда два китайских патрульных корабля были замечены в территориальных водах Японии у спорных островов в Восточно-Китайском море.

Ранее, 21 июня, Токио адресовал протест Пекину по дипломатическим каналам, после того как патрульные корабли КНР приблизились к архипелагу Сенкаку.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022