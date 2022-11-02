В Токио заявили о заходе военного корабля Китая в японские воды

Гидрографический корабль военно-морского флота Китая прошел через территориальные воды Японии. Об этом в среду, 2 ноября, сообщило министерство обороны Японии.

«В 19:50 (13:50 мск) 1 ноября военно-морские силы самообороны обнаружили китайский военный гидрографический корабль в прилегающих водах к западу от острова Гадзядзима, он двигался на северо-восток. Затем в 0:10 (18:10 мск) этот же корабль вошел в территориальные воды нашей страны к юго-западу от острова Кутиноэрабу. После этого в 3:00 (21:00 мск) вышел из наших территориальных вод на юге от острова Якусима и направился на юго-восток», — говорится в сообщении министерства.

В военном ведомстве Японии добавили, что на сбор информации и мониторинг были направлены два патрульных самолета Kawasaki P-1, один Lockheed P-3 и ракетный катер «Отака».

Также сообщается, что Япония выразила Китаю озабоченность по поводу инцидента. Как утверждают в японском минообороны, это четвертый подобный случай за год.

28 сентября сообщалось, что три китайских сторожевика вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. В связи со сложившейся ситуацией активизировал работу по анализу и сбору информации кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В июле Япония выразила протест из-за захода кораблей КНР в зону островов Сенкаку. Тогда два китайских патрульных корабля были замечены в территориальных водах Японии у спорных островов в Восточно-Китайском море.

Ранее, 21 июня, Токио адресовал протест Пекину по дипломатическим каналам, после того как патрульные корабли КНР приблизились к архипелагу Сенкаку.