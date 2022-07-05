Два корабля КНР зашли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку

Два сторожевых корабля КНР вошли в территориальные воды Японии у спорного архипелага Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает телеканал NHK.

«Суда пытались сблизиться с японскими рыболовецкими кораблями. Береговая охрана Японии работает над обеспечением безопасности… и призывает китайских моряков немедленно покинуть спорную зону», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что это уже не первый подобный инцидент в 2022 году.

Ранее, 21 июня, Токио адресовал протест Пекину по дипломатическим каналам, после того как патрульные корабли КНР появились в спорной акватории у архипелага Сенкаку. Как отметил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, деятельность китайских судов в первую очередь является нарушением международного права.

Мацуно также заявил, что власти Японии намерены «продолжать вести пристальное наблюдение за регионом вокруг островов Сенкаку и предпринимать ответные шаги по отношению к китайской стороне в мирной манере».

12 апреля стало известно, что четыре патрульных корабля морской полиции КНР зашли в территориальные воды у островов Сенкаку. Один из кораблей был укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку.

16 марта китайские корабли также были замечены в спорной зоне. Управление безопасности на море Японии потребовало от командования судов, которые находились вблизи островов Сенкаку на протяжении последних 20 дней, покинуть воды.

В прошлом году ситуация в заходом военных китайских кораблей была аналогичной. Так, в июне 2021 года четыре корабля военно-морских сил Китая вошли в эту зону. Корабли оставались у островов Сенкаку почти до полудня. Также они якобы пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.

В январе 2021 года новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку.

Острова являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Японская сторона утверждает, что занимает их с 1895 года, тем временем в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

Спор обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан.