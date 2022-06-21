Япония выразила протест КНР из-за захода в ее воды китайских судов

Японское правительство направило протест Китаю по дипломатическим каналам из-за недовольства по причине того, что патрульные суда КНР зашли в территориальные вод Японии в Восточно-Китайском море. Об этом уведомил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«Деятельность судов береговой охраны Китая является в первую очередь нарушением международного права. Мы направили решительный протест по дипломатическим каналам и призвали немедленно отвести суда. Заход в наши воды в районе островов Сенкаку является чрезвычайно прискорбным и неприемлемым», — сказал он на пресс-конференции 21 июня.

Мацуно также подчеркнул, что власти Японии намерены «продолжать вести пристальное наблюдение за регионом вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао. — Ред.) и предпринимать ответные шаги по отношению к китайской стороне в мирной манере».

По информации японской береговой охраны, два судна Китая вошли в территориальные воды вокруг островов Сенкаку утром 21 июня, а это уже 12 аналогичный инцидент в 2022 году.

12 апреля сообщалось, что четыре патрульных корабля морской полиции КНР зашли в территориальные воды у спорного архипелага Сенкаку. Один из кораблей был укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку.

16 марта китайские корабли также вошли в спорную зону. Управление безопасности на море Японии потребовало от командования судов, которые находились вблизи островов Сенкаку на протяжении последних 20 дней, покинуть воды.

В прошлом году ситуация в заходом военных китайских кораблей была аналогичной. Так, в июне 2021 года четыре корабля военно-морских сил Китая вошли эту зону. Корабли оставались у островов Сенкаку почти до полудня. Также они якобы пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.

В январе 2021 года новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку.

Острова являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Японская сторона утверждает, что занимает их с 1895 года, тем временем в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

Спор обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан.