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Пентагон заверил Японию в готовности защищать спорные острова от Китая

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Новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку, территориальную принадлежность которых оспаривает Китай. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 января на сайте Пентагона.

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«Министр обороны Остин также подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи V Договора о безопасности между США и Японией и что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении.

В частности, эта статья договора подразумевает, что США и Япония должны совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.

Острова Сенкаку являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. По версии Токио, эти острова принадлежат Японии с 1895 года, в Пекине же утверждают, что на картах 1783 и 1785 годов они обозначены как китайская территория под названием Дяоюйдао.

Ранее в этот же день стало известно, что Остин в разговоре с Киси обсудил перенос американской авиабазы на острове Окинава.

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