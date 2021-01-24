Пентагон заверил Японию в готовности защищать спорные острова от Китая

Новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку, территориальную принадлежность которых оспаривает Китай. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 января на сайте Пентагона.

«Министр обороны Остин также подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи V Договора о безопасности между США и Японией и что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении.

В частности, эта статья договора подразумевает, что США и Япония должны совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.

Острова Сенкаку являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. По версии Токио, эти острова принадлежат Японии с 1895 года, в Пекине же утверждают, что на картах 1783 и 1785 годов они обозначены как китайская территория под названием Дяоюйдао.

Ранее в этот же день стало известно, что Остин в разговоре с Киси обсудил перенос американской авиабазы на острове Окинава.