Министры обороны США и Японии обсудили перенос американской базы на Окинаве

Шеф Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси обсудил перенос американской авиабазы на острове Окинава, говорится в заявлении пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, опубликованном 23 января.

Отмечается, что в рамках переговоров министры обменялись мнениями по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и боеготовности американо-японского альянса, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

«Они также обсудили необходимость продолжения реализации инициатив США по перегруппировке вооруженных сил, в том числе продолжающиеся усилия по строительству объекта в Хэноко, который заменит базу Футэмма», — сказано в тексте.

В декабре 2019 года сообщалось, что процесс переноса авиабазы морской пехоты США Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере префектуры Окинава может продлиться больше 10 лет.

В феврале этого же года в Окинаве прошел референдум, в ходе которого местные жители проголосовали против сохранения авиабазы в пределах префектуры и переноса ее в бухту Хэноко.

В 1999 году Япония и США достигли договоренности в переносе авиабазы из густонаселенного города Гинован, где частые полеты американских вертолетов создавали угрозу местным жителям, в северный район Хэноко. Объект планировалось частично разместить на насыпных островах.

Власти Окинавы согласились с этим решением только в 2013 году, однако через два года решение отменил действующий тогда глава региона Такэси Онага, потребовав убрать базу за пределы региона. Последующие главы региона также выступают против присутствия объекта в границах региона.