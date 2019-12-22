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СМИ сообщили о сроках переноса авиабазы США в Японии

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Фото: REUTERS/Kimimasa Mayama
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Процесс переноса авиабазы морской пехоты США Футэмма из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере префектуры Окинава, Япония может продлиться больше 10 лет. Об этом сообщила местная газета Yomiuri в воскресенье, 22 декабря.

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Как передает ТАСС, изначально предполагалось осуществить перенос базы к концу 2022 финансового года. Но из-за судебных разбирательств между властями префектуры и правительством Японии отсрочили дату переезда американских военных. В результате насыпные работы в Хэноко начались не в 2013 году, как изначально планировалось, а в конце 2018.

Также на отсрочку повлияли проблемы при строительстве базы. Во время исследования грунта выяснилось, что грунт в бухте очень слабый, из-за чего нужно забить около 70 тыс. свай, чтобы почва соответствовала требованиям безопасности.

В феврале в Окинаве прошел референдум, в ходе которого местные жители проголосовали против сохранения авиабазы в пределах префектуры и переноса ее в бухту Хэноко.

В октябре прошлого года сообщалось, что заксобрание префектуры Окинава в Японии одобрило законопроект о проведении референдума в регионе по вопросу смены места размещения базы ВВС США Футэмма. В сентябре местные жители собрали почти 100 тыс. подписей с требованием проведения плебисцита. Согласно тексту законопроекта, власти должны организовать референдум в течение шести месяцев после утверждения губернатором Дэнни Тамаки.

Вместе с тем министр обороны страны Такэси Ивая отметил, что правительство считает нужным оставить базу Футэмма на Окинаве.

В 1999 году Япония и США достигли договоренности и переносе авиабазы из густонаселенного города Гинован, где частые полеты американских вертолетов создавали угрозу местным жителям, в северный район Хэноко. Объект планировалось частично разместить на насыпных островах.

Власти Окинавы согласились с этим решением только в 2013 году, однако через два года решение отменил действующий тогда глава региона Такэси Онага, потребовав убрать базу за пределы региона. После его смерти в 2018 году был избран новый губернатор Дэнни Тамаки, который также выступает против присутствия объекта в границах региона.

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