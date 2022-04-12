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Четыре корабля КНР зашли в зону у спорных островов Сенкаку

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Четыре патрульных корабля морской полиции КНР зашли в территориальные воды Японии у спорного архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в новостном агентстве Kyodo.

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По предварительным данным, один из кораблей был укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку.

Ранее, 16 марта, китайские корабли также вошли в спорную зону. Управление безопасности на море Японии потребовало от командования судов, которые находились вблизи островов Сенкаку на протяжении последних 20 дней, покинуть воды.

Военные корабли КНР регулярно заходят в воды Японии около островов. Так, в июне 2021 года четыре корабля военно-морских сил Китая вошли эту зону. Корабли оставались у островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) почти до полудня. Также они якобы пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.

В январе 2021 года новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку.

Острова являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

Спор обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан.

В КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

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