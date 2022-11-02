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Премьер-министр Греции заявил об отсутствии российских туристов в стране этим летом

Премьер-министр Греции Мицотакис: санкции были верны, несмотря на снижение турпотока из России в Грецию
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Фото: Global Look Press/dpa/Socrates Baltagiannis
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Туристы из России не поехали отдыхать в Грецию этим летом. Так, россияне предпочли отправиться в Турцию. Об этом в среду, 2 ноября, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после переговоров с коллегой из Эстонии Каей Каллас в Таллинне.

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«Хотя Греция не поддержала полный запрет на посещения ЕС российскими туристами, мы заплатили свою цену как туристическое направление в результате своей поддержки Украины и санкций. Честно говоря, этим летом никто из России не приехал в Грецию, тогда как почти все россияне, которые хотели поехать, отправились в Турцию», — приводит его слова издание Greek City Times.

Ранее, 20 октября, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал о влиянии уменьшения потока российских туристов на экономику Греции.

В 2022 году греки планировали принять порядка 600 тыс. россиян и получить €115 млн в бюджет. Однако, из-за разногласий с Россией правительству приходится субсидировать внутренний туризм и выделять деньги на поддержку ряда предпринимателей. В этом году власти обещали выделить €71 млн.

Ранее в четверг посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что турпоток из России в Грецию практически иссяк: в 2022 году российских туристов в Греции было даже меньше, чем в пандемийном 2020-м, — всего 15 тыс. человек за полгода.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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