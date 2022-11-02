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Одобряемость ипотеки в России за последний год достигла рекордных значений

Аналитики: одобряемость ипотеки в России за последний год выросла до рекордных значений — 66,2%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уровень одобряемости ипотечных кредитов в России достиг рекордного значения за последние 12 месяцев, составив 66,2% от всех подаваемых заявок. При этом отказы, связанные с возрастом и полом заемщика, зафиксированы не были, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

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Минимальное значение показателя отмечалось в апреле, когда одобрялось всего 56% подаваемых заявок, сообщили эксперты.

Кроме того, по данным аналитиков, в 81,5% случаев банки одобряют сейчас всю запрашиваемую заемщиками сумму, тогда как в примерно в это же время в 2021 году показатель был на уровне 79%.

«Более половины отказов в выдаче ипотеки связаны с чрезмерной долговой нагрузкой потенциальных заемщиков, при этом 17% отказников и вовсе имеют задолженность по ранее одобренным кредитам», — рассказали также в компании.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что за год средний размер ипотечного кредита на покупку жилья на первичном рынке России увеличился более чем на 50% — до 5,9 млн рублей. Такие данные приводили «Известиям» в аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

Отмечалось, что за последний год, по данным на 1 сентября, средний ежемесячный размер платежа по ипотеке в России при покупке квартиры в новостройке увеличился на 6,4% (до 30 тыс. рублей), а на вторичном рынке — на 14% (до 25,7 тыс. рублей).

До этого, 13 октября, стало известно, что Минстрой России полагает целесообразным продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года.

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