В России за год увеличился средний размер ипотечного кредита на покупку жилья

За год средний размер ипотечного кредита на покупку жилья на первичном рынке России увеличился более чем на 50% — до 5,9 млн рублей. На вторичном рынке средний чек по ипотеке увеличился почти на 14,5% — до 3,02 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической и консалтинговой компании Frank RG, с которыми ознакомились «Известия».

По оценке эксперта экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Натальи Саввиной, в апреле и мае 2022 года на первичном и вторичном рынках жилья наблюдалось снижение ипотечной активности: уровень ставок быстро повысился в марте и начал снижаться только в июне. Меры государственной поддержки — в первую очередь программы льготной и семейной ипотеки на первичном рынке — стимулировали интерес покупателей на протяжении двух непростых для отрасли месяцев, поэтому количество купленных новостроек существенно не снизилось. Так, по данным Росреестра, количество зарегистрированных в России договоров участия в долевом строительстве за первое полугодие 2022 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года менее чем на 10%.

За последний год, по данным на 1 сентября, средний ежемесячный размер платежа по ипотеке в России при покупке квартиры в новостройке увеличился на 6,4% (до 30 тыс. рублей), а на вторичном рынке — на 14% (до 25,7 тыс. рублей). В целом средний платеж по ипотеке в России составляет по данным Frank RG 26,6 тыс. рублей (+12% к прошлому году). С учетом того что за первое полугодие 2022 средний размер номинальной зарплаты в России, по информации Росстата, увеличился на 12,2% (в годовом выражении), а рост среднедушевых денежных доходов населения составил 15,2%, можно говорить о том, что ипотечные кредиты сохранили уровень привлекательности для населения, отметили эксперты компании «Метров квадратный».

«Дополнительным стимулом сохранения спроса на рынке недвижимости может стать дальнейшее развитие программ господдержки, увеличение среднего срока кредитования (в августе 2022 года он составил около 25 лет (25,1) на первичном рынке, на вторичном — чуть менее 22 лет (21,8), при предельном сроке в 30 лет)», — считают аналитики компании.

Накануне российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ продлило действие семейной ипотеки до июля 2024 года. В следующем году ее смогут оформить более 150 тыс. семей, а объем выдачи займов, по прогнозам кабмина, составит около триллиона рублей.

До этого, 13 октября, стало известно, что Минстрой России полагает целесообразным продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года.