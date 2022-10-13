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Минстрой посчитал нужным продлить льготную ипотеку на новостройки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минстрой России полагает целесообразным продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства.

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«При этом надо будет исходить из результатов практической реализации и принимать совместное решение с правительством РФ», — добавили в ведомстве.

Сейчас спрос на жилье падает — до 12% на вторичное жилье и до 23% на первичное, а предложение растет, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По мнению совладельца группы «Родина» Владимира Щекина, спрос пока будет оставаться низким. Большое значение сыграет вероятное решение о продлении программы льготной ипотеки на новостройки. Если оно не будет принято, то может произойти резкий всплеск сделок в последние месяцы 2022 года, добавил девелопер.

«С одной стороны, действующая ключевая ставка ЦБ в 7,5% дает возможность для достаточно выгодных предложений и без участия государства, а в условиях беспрецедентного давления на экономику РФ со стороны стран Запада важно, чтобы сбалансированный бюджет выполнял и решал все социальные задачи. С другой стороны, строительная отрасль — одна из ключевых, и программа льготной ипотеки — мера, стимулирующая спрос, направленный на ее поддержку», — сказал Александр Якубовский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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