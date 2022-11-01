В Болгарии возмутились нежеланием украинских беженцев съезжать из отелей у моря

В Болгарии возмутились поведением украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели первой линии на побережье Черного моря, пока их не пообещали переселить на государственные базы отдыха. Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg 1 ноября отметили, что беженцы из других стран по сравнению с украинцами ведут себя более скромно и сдержанно, довольствуясь гораздо более стесненными условиями.

«Что за дискриминации? Сирийцам — убогие лагеря, украинцам — отели первой линии? Рассказывайте потом больше о европейских ценностях и демократии», — указал пользователь под ником Питане.

«Мы вошли в их положение, но подобная наглость повлечет за собой проблемы. Они же беженцы, государство предоставляет им жилье, а они хотят гостиницу на первой линии. Пусть посмотрят на сирийских беженцев, в каких домах они живут», — отметил ВБЗ.

Еще один житель Болгарии сыронизировал, что беженцам не понравятся маленькие парковки на государственных базах, поэтому они отказываются покидать отели, так как иначе им будет негде держать свои автомобили.

«В Германии их размещают в спортзалах, мы что, самые богатые?» — возмутился комментатор Леля Гошо.

31 октября обозреватель польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш отметил, что в Европе разочарованы украинскими беженцами, многие из которых нуждаются не в помощи, а в уголовной статье за мошенничество. По мнению Галаша, «украинский средневековый менталитет» вряд ли будет терпим любой страной цивилизованного Запада. Как считает Галаш, предприимчивые украинские беженцы только извлекают выгоду из своего якобы бедственного положения.

В тот же день читатели газеты The Mirror потребовали выслать из Великобритании украинскую беженку, которая обвинила в рабстве приютившую ее женщину. Комментаторы назвали украинку, отказавшуюся убраться на кухне, неблагодарной. По мнению читателей, если человек остановился в чьем-то доме, то он из приличия всегда убирает за собой, а в случае с беженцами и вовсе делает всё возможное в благодарность за помощь.

26 октября газета Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины — вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета приводит мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.