Читатели The Mirror потребовали выслать обвинившую британку в рабстве украинку

Читатели The Mirror потребовали выслать из Великобритании украинскую беженку, обвинившую в рабстве приютившую ее женщину.

Комментаторы назвали украинку, отказавшуюся убраться на кухне, неблагодарной.

«Отправьте ее домой после того, как помоет посуду», — написал пользователь с ником wimo.

По мнению читателей, если человек остановился в чьем-то доме, он из приличия убирает за собой, а в случае беженцев и делает всё возможное в благодарность за помощь.

«Как вы думаете, почему большинство в этой стране не примет этих беженцев? Независимо от того, сколько правительство платит. Такие истории появляются каждую неделю», — отметила Redlady369.

Ранее, 28 октября, британская газета Daily Mail сообщила, что украинская беженка в Великобритании обвинила приютившую ее жительницу города Акфилд Ханну Дебенхэм в рабстве и обратилась за помощью в полицию, однако расследование дела было прекращено за неимением доказательств. По словам Дебенхэм, беженка поселилась у нее в конце июня. Женщины сразу договорились, что за £200 в месяц украинка будет 2–3 дня в неделю работать няней и сидеть с ее сыном. Отмечается, что они ладили между собой, но позже «из-за резких культурных различий» их отношения начали портиться.

26 октября газета The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран.

Как пишет издание, многие беженцы до сих пор проживают в специальных центрах, гостиницах и общежитиях.

15 октября британская газета Daily Mail сообщала, что в стране приступили к постепенному сворачиванию программы предоставления жилья украинским беженцам из-за роста стоимости жизни в стране.

Как пишут авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.