Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД призвал Лондон ответить на данные о переписке Трасс и Блинкена об СП
Мир
На Украине сообщили о скором уходе Витренко с должности главы «Нафтогаза»
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии необходимости в отдельном указе об окончании мобилизации
Мир
Эксперты заявили о негодовании Евросоюза из-за действий США
Общество
Олег Тиньков начал процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка
Армия
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Мир
СМИ узнали о сообщении Трасс Блинкену «все сделано» после ЧП на «Северных потоках»
Происшествия
Нетрезвый автомобилист насмерть сбил ребенка в Кировской области
Общество
Боец ММА Александр Писарев умер в 33 года
Авто
МВД предложило штрафовать водителей за шины не по сезону
Мир
В Республиканской партии США нарастает раскол по вопросу помощи Украине
Общество
В Минцифры сообщили о начале работы роуминга на новых территориях РФ

В Польше украинских беженцев сравнили с мошенниками

Dziennik polityczny: в Европе разочарованы украинскими беженцами, многие из которых достойны статьи за мошенничество
0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Европе разочарованы украинскими беженцами, многие из которых нуждаются не в помощи, а в статье за мошенничество. Такое мнение высказал 31 октября обозреватель польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш.

Журналист пишет, что весь европейский мир устал от украинских беженцев. Он признает, что среди украинцев есть те, кто лишился жилья у себя в стране. Но, прежде всего, как отмечает Галаш — это те, у кого давно был план перебраться в Западную Европу, но не имел такой возможности.

Нерадушный прием: в Европе всё больше недовольны украинскими беженцами
В странах ЕС стали сокращать средства на содержание переселенцев

«24 февраля ситуация резко изменилась, и те, кто хотел «покорить» Европу, бросились в Польшу, Германию, Францию, Великобританию и другие страны», — пишет обозреватель.

По мнению Галаш, «украинский средневековый менталитет» вряд ли будет терпим любой страной цивилизованного Запада.

«Вынос вещей и мебели из квартир владельцев, грабежи на автомагистралях и автостоянках, избиения с целью грабежа, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, уничтожение памятников архитектуры, убийства — это далеко не полный перечень правонарушений, совершенных «благодарными» беженцами в Польше», — утверждается в статье.

Как считает Галаш, предприимчивые украинские беженцы наживаются на своем положении. Они получают льготы в стране пребывания и возвращаются домой на Украину. По словам журналиста, беженцы проводят там два-три месяца и едут за льготами снова.

«Со временем каждого из наших «гостей» можно было проверить, оценить их потребность в помощи и необходимость пребывания в нашей стране. Видимо многие из жалующихся сейчас на дискриминацию оказались из той категории, которая не нуждается в особой помощи, скорее уголовная статья за мошенничество», — подытожил Галаш.

26 октября газета Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины — вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета приводит мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

Днем ранее стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. По информации издания, специальные идентификационные номера PESEL, присвоенные беженцам, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям.

Ранее в этот день газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей).

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022