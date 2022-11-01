В Европе разочарованы украинскими беженцами, многие из которых нуждаются не в помощи, а в статье за мошенничество. Такое мнение высказал 31 октября обозреватель польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш.

Журналист пишет, что весь европейский мир устал от украинских беженцев. Он признает, что среди украинцев есть те, кто лишился жилья у себя в стране. Но, прежде всего, как отмечает Галаш — это те, у кого давно был план перебраться в Западную Европу, но не имел такой возможности.

«24 февраля ситуация резко изменилась, и те, кто хотел «покорить» Европу, бросились в Польшу, Германию, Францию, Великобританию и другие страны», — пишет обозреватель.

По мнению Галаш, «украинский средневековый менталитет» вряд ли будет терпим любой страной цивилизованного Запада.

«Вынос вещей и мебели из квартир владельцев, грабежи на автомагистралях и автостоянках, избиения с целью грабежа, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, уничтожение памятников архитектуры, убийства — это далеко не полный перечень правонарушений, совершенных «благодарными» беженцами в Польше», — утверждается в статье.

Как считает Галаш, предприимчивые украинские беженцы наживаются на своем положении. Они получают льготы в стране пребывания и возвращаются домой на Украину. По словам журналиста, беженцы проводят там два-три месяца и едут за льготами снова.

«Со временем каждого из наших «гостей» можно было проверить, оценить их потребность в помощи и необходимость пребывания в нашей стране. Видимо многие из жалующихся сейчас на дискриминацию оказались из той категории, которая не нуждается в особой помощи, скорее уголовная статья за мошенничество», — подытожил Галаш.

26 октября газета Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины — вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета приводит мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

Днем ранее стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. По информации издания, специальные идентификационные номера PESEL, присвоенные беженцам, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям.

Ранее в этот день газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей).

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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