Безсонов заявил, что хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ DELTA

Хакеру из Донецкой Народной Республики (ДНР) под ником «Джокер» удалось взломать американскую систему управления войсками DELTA, которую используют в своей работе Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 1 ноября сообщил глава пресс-службы ДНР Даниил Безсонов.

Как пояснил Безсонов, в систему DELTA вносятся сведения о своих войсках и войсках противника, а информация регулярно обновляется благодаря полученным данным разведки.

«То, что наши спецслужбы получили к ней доступ, говорит о том, что мы теперь знаем всё о противнике и знаем всё то, что враг знает о наших силах и средствах их размещении», — написал Безсонов в своем Telegram-канале.

Представитель ДНР также добавил к своему сообщению пост самого хакера, в котором тот заявил, что пока ВСУ хвастались предоставленными им американскими программами и «смеялись над российскими войсками за использование бумажных карт», он решил «внести ясность» в ситуацию.

Ранее в понедельник хакер Джокер из ДНР сообщил, что ему удалось взломать программу американского производства DELTA. По его словам, все планы военного командования Украины раскрыты и переданы «куда следует».

Тогда же военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что программа управления украинскими войсками DELTA поможет российской разведке. Эксперт отметил, что взлом программы может дать четко понять, какие силы и средства есть на линии боевого соприкосновения, где они конкретно находятся в данный момент времени.

Ранее, в сентябре, «Известия» узнали, что Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила в открытый доступ на специально созданный для этого сайт «НемеZида» сведения более чем о 1,5 тыс. украинских разведчиков. Среди обнародованных данных есть информация о представителях разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, как активно поддерживающих Украину в противостоянии с Россией, так и придерживающихся более сдержанной позиции.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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