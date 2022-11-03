Хлеб да воз: пекари заявили о нехватке транспорта для доставки товара

Пекари заявили о нехватке транспорта для доставки товара. Причина — в износе фур и невозможности их обновить: цены на грузовики за последние три года выросли в разы. Об этом Российский союз пекарей (РСП) предупредил Минэкономразвития. Чтобы решить проблему, отрасль предложила ведомству приравнять пекарей к сельхозпроизводителям и дать возможность пользоваться льготным лизингом. Лессоры и группа ГАЗ поддержали инициативу, поскольку это повысит спрос на автомобили, который снизился из-за падения доходов у компаний. В Минсельхозе заверили, что готовы рассмотреть обращение РСП и посодействовать в решении возникших вопросов.

Лизинг в копеечку

Российский союз пекарей (объединяет производителей, выпускающих больше половины хлебобулочных изделий в РФ) выступил с предложением дать предприятиям индустриального хлебопечения возможность приобретать фургоны для перевозки товара в лизинг на льготных условиях. Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос организация 28 октября направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. «Известия» ознакомились с копией письма. В Минэкономразвития подтвердили, что получили обращение и рассмотрят его.

Льготный лизинг на технику предоставляют на срок до восьми лет, без авансового платежа, со ставкой от 3 до 6%. Но воспользоваться им могут лишь сельхозпроизводители, к которым хлебопеки не относятся, пояснили в РСП. По словам руководителя волгоградского предприятия «Хлебнаш» Владимира Попова, без льготы лизинговые компании предлагают заключать договор под 11–12%.

У хлебопеков нет возможности обновить парк — за последние три года грузовики подорожали в среднем с 1,3 млн до 3,2 млн рублей за авто, сказали в РСП. В письме организации заявлено, что возраст машин, на которых предприятия доставляют хлеб в магазины, достигает 15 лет, они изношены на 100%.

Из-за роста цен на фургоны выросли и первоначальные платежи по лизингу: с 300 тыс. до 600 тыс. рублей, добавил президент РСП Алексей Лялин. По его словам, у предприятий отрасли нет возможности вырвать из оборотных средств такие суммы.

Директор предприятия «Никольский хлеб» Юрий Старкин отметил: «Газели» всегда требуют дополнительных вложений в дооборудование автомобиля, чтобы перевозить на нем хлеб. Расходы также возникают из-за частого ремонта автопарка из-за отдаленности перевозок до 500–800 км, указано в обращении РСП.

В результате под угрозой оказывается снабжение хлебом регионов с большими площадями и низкой плотностью населения, сказал источник «Известий» в одном из индустриальных предприятий хлебопечения.

Логисты не помогут рентабельности

У компаний отрасли нет возможности воспользоваться лизингом на коммерческих условиях, поскольку столкнулись с проблемами с рентабельностью из-за роста себестоимости производства, которое не компенсируется повышением цен на полках магазинов, сказали в РСП. По оценкам Владимира Попова, за последние три года стоимость фургонов выросла почти втрое, тогда как предприятия смогли поднять цену на свою продукцию не более чем на 20%. При этом транспортные расходы — существенная доля в себестоимости хлеба. В каждом килограмме продукта 12 рублей — это затраты на транспорт, подтвердил Алексей Лялин.

В пресс-службе «ВТБ Лизинга» заявили, что у компании есть клиенты из индустрии хлебопечения, но в основном это малый бизнес. При этом чаще такие предприятия берут в лизинг не фургоны, а легковые автомобили, а для доставки продукции в том числе пользуются услугами логистических операторов.

Но привлечение сторонних компаний дополнительно снижает рентабельность производства. Как объяснил Юрий Старкин, затраты при доставке хлеба в радиусе 300 км на собственных автомобилях обходятся в 5,5 тыс. рублей в день, тогда как перевозчики берут не менее 8–9 тыс. Так что рентабельность производства хлеба падает с 12–15% до 2–3%, что не позволяет компании инвестировать в оборудование и технику, пояснил специалист.

Владимир Попов добавил: сторонние компании-перевозчики не всегда готовы заниматься доставкой хлеба, учитывая, что это не разовая перевозка, а регулярная. Но и когда их удается привлечь, помимо более высокой цены, чем собственный автопарк, есть риск отказа от перевозки или резкого роста цен на услуги, предупредил он.

Цена ниже — спрос выше

В пресс-службе ГАЗа заявили, что примеры по ценам, приведенные РСП, некорректны, поскольку в них сравнивается стоимость моделей разных поколений из разных ценовых сегментов. В компании добавили: сейчас самая продаваемая на российском рынке модель хлебного фургона «Газель» стоит около 2,2 млн рублей, с учетом программы производителей трейд-ин и утилизации ее можно снизить до 1,8 млн.

В ГАЗе отметили, что за полтора года упала платежеспособность потребителей, которые стали испытывать дефицит оборотных средств, что и сказалось на возможности приобретать коммерческий транспорт. Поэтому в группе поддержали смягчение условий лизинга — это позволит стимулировать спрос.

В «ВТБ Лизинге» тоже сочли идею РСП важной. По словам представителя пресс-службы, для небольших предприятий причина низкой популярности лизинга транспортных средств для доставки продукции связана с высокой ценой машин. Решить ее можно за счет снижения стоимости транспорта, считают в компании.

В Минсельхозе сказали «Известиям», что готовы рассмотреть обращение РСП и оказать содействие в решении возникших вопросов. От того, насколько эффективно функционирует и развивается отрасль, зависит снабжение доступными продуктами питания населения, считают в министерстве. Там заявили, что «Росагролизинг» готов поставлять технику в том числе для производителей хлеба. Но речь идет о коммерческих, а не льготных условиях, указал источник на рынке.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон не видит смысла привлекать государство к решению проблемы с транспортом у индустриальных предприятий. По его словам, у властей сейчас есть другие первоочередные задачи. Предприятиям хлебопечения эксперт порекомендовал решить проблемы прямым обращением к производителям автомобилей — например, в ГАЗ. Юрий Кацнельсон уверен, что там заинтересованы в больших закупках, а потребность индустриальных предприятий может достигать 100 автомобилей. При таком объеме стороны смогут договориться о взаимовыгодных ценах и условиях сделки, уверен эксперт.