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Латвия намерена пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов

Baltnews: Латвия хочет пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Власти Латвии намерены пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефтепродуктопроводов, которые проходят по территории республики. Как сообщает во вторник, 1 ноября, портал Baltnews, на этой неделе данной теме будет посвящено специальное совещание.

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«На этой неделе состоится совещание государственных секретарей, в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии», — сказано в сообщении.

Власти Латвии намерены отменить действие четвертой статьи документа, в которой указано, что собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. В соглашении российские юридические лица называются иностранными инвесторами, а их деятельность в прибалтийской стране регулируется местным законодательством об иностранных инвестициях, пишет «Газета.Ru».

Свои намерения относительно расторжения договора латвийские власти объясняют международными антироссийскими санкциями, заявляя, что с момента подписания соглашения обстоятельства «существенно изменились».

Договор РФ и Латвии о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов был подписан 2 июня 1993 года. В частности, через Латвию проходит один из участков нефтепровода «Дружба», который берет свое начало в Самарской области. Он обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.

12 октября оператор польского участка «Дружбы» выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

На следующий день вице-президент компании российской компании «Транснефть» Сергей Андронов заявил, что прокачка нефти в Польшу и Германию из-за инцидента не сокращалась.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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