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Врач предупредила о способности псориаза затрагивать внутренние органы

Врач Степковская: псориаз может затрагивать не только кожу, но и внутренние органы
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Фото: Getty Images/AsiaVision
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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Медико-генетического центра Genotek Марина Степковская рассказала «Известиям» об одном из самых распространенных кожных недугов — псориазе.

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По ее словам, это хроническое заболевание, поражающее преимущественно кожу, однако иногда оно затрагивает и внутренние органы (псориатический артрит). Как отметила врач, патология не заразна и не передается от человека к человеку. Периоды обострения чередуются с улучшением или полной ремиссией, когда высыпаний нет или они единичные и не беспокоят.

Точные причины развития псориаза выяснены не до конца. Однако обнаружены генетические мутации, которые повышают вероятность развития патологии.

По словам специалиста, этиотропного (то есть влияющего на причину возникновения патологии) лечения пока не существует, так как истоки болезни еще до конца не изучены. Именно поэтому врачи используют патогенетические методы лечения, которые влияют на механизмы развития заболевания.

Обычно назначаются местные гормональные и цитостатические препараты (кремы, мази), а также симптоматическая терапия — противозудные мази, при потребности эмолиенты (средства для увлажнения и смягчения кожи), обезболивающие при тяжелом поражении суставов», — уточнила Степковская.

Ученые центра Genotek сообщили, что каждый 20-й россиянин входит в «генетическую группу риска» склонности к псориазу. По мнению специалистов, шанс появления заболевания у данной группы возрастает в шесть раз.

В августе нутрициолог Елена Мановска рассказала, что здоровая и красивая кожа требует правильного рациона питания с балансом необходимых витаминов и микроэлементов. По ее словам, лучшими «друзьями» кожи являются витамин А, фитоэстрогены, цинк , Омега-3, витамин С и витамины группы В. В тоже время негативно на состоянии кожи отражается употребление сладостей и мучных изделий, газировки и пакетированных соков.

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