В Совбезе назвали способ предотвратить мировой конфликт

Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России станет гарантией недопущения мирового конфликта, заявил 1 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Известный тезис западных стран: «России нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть — отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

27 октября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства указал, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России. Тогда же Путин заявил, что у страны нет политического или военного смысла наносить ядерный удар по Украине.

24 сентября Лавров заявил, что Россия распространит применение своей ядерной доктрины и на свои новые территории (республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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