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ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел_Бедняков
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В связи с резким понижением температурных режимов и усилением осадков водителям необходимо скорректировать модель поведения на дороге. Об этом во вторник, 1 ноября, говорится на сайте Госавтоинспекции РФ.

Вопрос шипом: какие шины выбрать и когда менять
Эксперты предупреждают автомобилистов о заморозках и рекомендуют подготовиться

В ведомстве пояснили, что в начале ноября возрастает риск увеличения количества ДТП, основной причиной которых является невнимательность водителей и пренебрежение правилами безопасности на дороге.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям начать активную подготовку к зимнему сезону. Необходимо заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков и вовремя сменить летнюю резину на зимнюю, — говорится в заявлении.

Отмечается, что ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, так как ее сцепление с дорогой снижается.

Кроме того, водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения — избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.

Также в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию.

30 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на фоне прохождения североатлантического циклона в центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега, местами образуется снежный покров.

В ночные и утренние часы, добавил синоптик, на дорогах будет образовываться гололедица из-за возможных заморозков.

До этого, 25 октября, стало известно, что в России каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59%) сразу меняют резину, как только наступают заморозки.

В тот же день руководитель общественного движения «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев порекомендовал автомобилистам уже сейчас менять резину на зимнюю из-за ночных заморозков.

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