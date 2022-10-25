Автоэксперт посоветовал водителям начать менять резину

Руководитель общественного движения «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев порекомендовал автомобилистам уже сейчас менять резину на зимнюю из-за ночных заморозков.

«Я думаю, что, в принципе, если не дожидаться очередей, то пора уже и «переобуваться». Не ждать, когда среднесуточная температура будет +8. Тут вопрос в том, что у нас же ночью заморозки, поэтому днем еще может быть до +15. Чтобы заранее не ждать очередей, чтобы немножко привыкнуть к тому, как ведут себя шипы, (привыкнуть. — Ред.) к дороге, когда она еще не совсем вся ледяная», — рассказал он «РИА Новости» 25 октября.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал ранее во вторник, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной в текущем сезоне. По словам метеоролога, фактическая температура в столице составила –2,7 градуса. В предстоящую ночь заморозки сохранятся, указал Тишковец.

В этот же день «Известия» узнали, что каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59%) сразу меняют резину, как только наступают заморозки.

22 октября директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов рассказал, что многие водители меняют летнюю резину на зимнюю с наступлением первых заморозков либо когда температура воздуха достигает показателя –5 градусов. По его словам, такая рекомендация актуальна для всех категорий автомобилей.

Специалист также отметил, что соблюдать особенный регламент для отдельных категорий автомобилей и совершать более ранний переход на зимние шины не нужно.