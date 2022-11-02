Выборы в США в ноябре 2022 года: какого числа, кого выбирают, кто лидирует

Во вторник, 8 ноября, в США состоятся выборы в законодательный орган — конгресс. «Известия» публикуют детали и последние рейтинги.

Что за выборы в США 2022

Голосование пройдет повсеместно, во всех 50 штатах. Стартует утром 8 ноября по местному времени, часовой пояс Вашингтона — минус семь часов от московского.

Избираться будет вся нижняя палата парламента — палата представителей (435 конгрессменов), а также треть верхней палаты — сената (35 из 100 мест).

В борьбу вступят ряд кандидатов, в том числе независимых. Традиционно основная борьба развернется между двумя партиями:

Демократической, от которой на последний выборах избирался Джо Байден. Политическая сила еще известна как «синие» или либералы.

Республиканской, от которой баллотировался Дональд Трамп. Известна также как «красные» или консерваторы.

Ниже указано, в каких штатах выбирают сенатора; в скобках — представитель какой партии победил на последних выборах:

Алабама (республиканец),

Аляска (республиканец),

Аризона (демократ),

Арканзас (республиканец),

Айдахо (республиканец),

Айова (республиканец),

Гавайи (демократ),

Вашингтон (демократ),

Вермонт (демократ),

Висконсин (республиканец),

Джорджия (демократ),

Иллинойс (демократ),

Индиана (республиканец),

Калифорния (демократ),

Колорадо (демократ),

Коннектикут (демократ),

Канзас (республиканец),

Кентукки (республиканец),

Луизиана (республиканец),

Мэриленд (демократ),

Миссури (республиканец),

Невада (демократ),

Нью-Гэмпшир (демократ),

Нью-Йорк (демократ),

Огайо (республиканец),

Оклахома (республиканец),

Орегон (демократ),

Пенсильвания (республиканец),

Северная Каролина (республиканец),

Северная Дакота (республиканец),

Флорида (республиканец),

Южная Каролина (республиканец),

Южная Дакота (республиканец),

Юта (республиканец).

В должности победители вступят 3 января 2023 года.

Еще 8 ноября 2022 года в 36 из 50 штатов американцы придут на участки, чтобы отдать голос за губернатора.

Выборы в США в ноябре 2022: рейтинги, кто победит

Согласно недавнему исследованию Suffolk University / USA Today, большинство избирателей, рассуждая о конгрессе в целом, склоняются отдать голоса Республиканской партии (49%). Сторонников Демократической партии — 45%.

За сенатора-демократа хотят проголосовать 26%, следует из опроса The Economist / YouGov — столько же, сколько и за сенатора-республиканца.

Публикуются рейтинги, кому американцы прочат победу. 34% прогнозируют триумф «красных» в сенате, 27% — «синих».

Относительно палаты представителей: 38% респондентов думают, что большинство в нижней палате получит Республиканская партия, 25% — что сохранит Демпартия.

Эксперты считают, что утрата контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки оружия Украине. Подробности — в материале: «Прощай, оружие».

Когда следующие выборы президента США

Аналитики прогнозируют, что от итогов в 2022 году будут зависеть результаты голосования на выборах президента США. Они состоятся 5 ноября 2024 года, во вторник, станут 60 по счету в истории Соединенных штатов.

Страна получит 47-го президента в случае, если действующий глава государства Джо Байден проиграет или не будет участвовать.

Оба участника финального этапа минувших выборов — и Трамп, и Байден — заявили о намерении вновь претендовать на главный пост. Однако партии пока не определились, какие кандидаты будут представлять политические силы.

За ходом голосования на выборах в США 8 ноября 2022 года следите на телеканале «Известия». Результаты будут опубликованы на нашем сайте.