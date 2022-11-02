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Выборы в США в ноябре 2022 года: какого числа, кого выбирают, кто лидирует

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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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Во вторник, 8 ноября, в США состоятся выборы в законодательный орган — конгресс. «Известия» публикуют детали и последние рейтинги.

Что за выборы в США 2022

Голосование пройдет повсеместно, во всех 50 штатах. Стартует утром 8 ноября по местному времени, часовой пояс Вашингтона — минус семь часов от московского.

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Избираться будет вся нижняя палата парламента — палата представителей (435 конгрессменов), а также треть верхней палаты — сената (35 из 100 мест).

В борьбу вступят ряд кандидатов, в том числе независимых. Традиционно основная борьба развернется между двумя партиями:

  • Демократической, от которой на последний выборах избирался Джо Байден. Политическая сила еще известна как «синие» или либералы.
  • Республиканской, от которой баллотировался Дональд Трамп. Известна также как «красные» или консерваторы.

Ниже указано, в каких штатах выбирают сенатора; в скобках — представитель какой партии победил на последних выборах:

  • Алабама (республиканец),
  • Аляска (республиканец),
  • Аризона (демократ),
  • Арканзас (республиканец),
  • Айдахо (республиканец),
  • Айова (республиканец),
  • Гавайи (демократ),
  • Вашингтон (демократ),
  • Вермонт (демократ),
  • Висконсин (республиканец),
  • Джорджия (демократ),
  • Иллинойс (демократ),
  • Индиана (республиканец),
  • Калифорния (демократ),
  • Колорадо (демократ),
  • Коннектикут (демократ),
  • Канзас (республиканец),
  • Кентукки (республиканец),
  • Луизиана (республиканец),
  • Мэриленд (демократ),
  • Миссури (республиканец),
  • Невада (демократ),
  • Нью-Гэмпшир (демократ),
  • Нью-Йорк (демократ),
  • Огайо (республиканец),
  • Оклахома (республиканец),
  • Орегон (демократ),
  • Пенсильвания (республиканец),
  • Северная Каролина (республиканец),
  • Северная Дакота (республиканец),
  • Флорида (республиканец),
  • Южная Каролина (республиканец),
  • Южная Дакота (республиканец),
  • Юта (республиканец).

В должности победители вступят 3 января 2023 года.

Еще 8 ноября 2022 года в 36 из 50 штатов американцы придут на участки, чтобы отдать голос за губернатора.

Выборы в США в ноябре 2022: рейтинги, кто победит

Согласно недавнему исследованию Suffolk University / USA Today, большинство избирателей, рассуждая о конгрессе в целом, склоняются отдать голоса Республиканской партии (49%). Сторонников Демократической партии — 45%.

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За сенатора-демократа хотят проголосовать 26%, следует из опроса The Economist / YouGov — столько же, сколько и за сенатора-республиканца.

Публикуются рейтинги, кому американцы прочат победу. 34% прогнозируют триумф «красных» в сенате, 27% — «синих».

Относительно палаты представителей: 38% респондентов думают, что большинство в нижней палате получит Республиканская партия, 25% — что сохранит Демпартия.

Эксперты считают, что утрата контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки оружия Украине. Подробности — в материале: «Прощай, оружие».

Когда следующие выборы президента США

Аналитики прогнозируют, что от итогов в 2022 году будут зависеть результаты голосования на выборах президента США. Они состоятся 5 ноября 2024 года, во вторник, станут 60 по счету в истории Соединенных штатов.

Страна получит 47-го президента в случае, если действующий глава государства Джо Байден проиграет или не будет участвовать.

Оба участника финального этапа минувших выборов — и Трамп, и Байден — заявили о намерении вновь претендовать на главный пост. Однако партии пока не определились, какие кандидаты будут представлять политические силы.

За ходом голосования на выборах в США 8 ноября 2022 года следите на телеканале «Известия». Результаты будут опубликованы на нашем сайте.

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