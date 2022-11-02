Выборы в США в ноябре 2022 года: какого числа, кого выбирают, кто лидирует
Во вторник, 8 ноября, в США состоятся выборы в законодательный орган — конгресс. «Известия» публикуют детали и последние рейтинги.
Что за выборы в США 2022
Голосование пройдет повсеместно, во всех 50 штатах. Стартует утром 8 ноября по местному времени, часовой пояс Вашингтона — минус семь часов от московского.
Избираться будет вся нижняя палата парламента — палата представителей (435 конгрессменов), а также треть верхней палаты — сената (35 из 100 мест).
В борьбу вступят ряд кандидатов, в том числе независимых. Традиционно основная борьба развернется между двумя партиями:
- Демократической, от которой на последний выборах избирался Джо Байден. Политическая сила еще известна как «синие» или либералы.
- Республиканской, от которой баллотировался Дональд Трамп. Известна также как «красные» или консерваторы.
Ниже указано, в каких штатах выбирают сенатора; в скобках — представитель какой партии победил на последних выборах:
- Алабама (республиканец),
- Аляска (республиканец),
- Аризона (демократ),
- Арканзас (республиканец),
- Айдахо (республиканец),
- Айова (республиканец),
- Гавайи (демократ),
- Вашингтон (демократ),
- Вермонт (демократ),
- Висконсин (республиканец),
- Джорджия (демократ),
- Иллинойс (демократ),
- Индиана (республиканец),
- Калифорния (демократ),
- Колорадо (демократ),
- Коннектикут (демократ),
- Канзас (республиканец),
- Кентукки (республиканец),
- Луизиана (республиканец),
- Мэриленд (демократ),
- Миссури (республиканец),
- Невада (демократ),
- Нью-Гэмпшир (демократ),
- Нью-Йорк (демократ),
- Огайо (республиканец),
- Оклахома (республиканец),
- Орегон (демократ),
- Пенсильвания (республиканец),
- Северная Каролина (республиканец),
- Северная Дакота (республиканец),
- Флорида (республиканец),
- Южная Каролина (республиканец),
- Южная Дакота (республиканец),
- Юта (республиканец).
В должности победители вступят 3 января 2023 года.
Еще 8 ноября 2022 года в 36 из 50 штатов американцы придут на участки, чтобы отдать голос за губернатора.
Выборы в США в ноябре 2022: рейтинги, кто победит
Согласно недавнему исследованию Suffolk University / USA Today, большинство избирателей, рассуждая о конгрессе в целом, склоняются отдать голоса Республиканской партии (49%). Сторонников Демократической партии — 45%.
За сенатора-демократа хотят проголосовать 26%, следует из опроса The Economist / YouGov — столько же, сколько и за сенатора-республиканца.
Публикуются рейтинги, кому американцы прочат победу. 34% прогнозируют триумф «красных» в сенате, 27% — «синих».
Относительно палаты представителей: 38% респондентов думают, что большинство в нижней палате получит Республиканская партия, 25% — что сохранит Демпартия.
Эксперты считают, что утрата контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки оружия Украине. Подробности — в материале: «Прощай, оружие».
Когда следующие выборы президента США
Аналитики прогнозируют, что от итогов в 2022 году будут зависеть результаты голосования на выборах президента США. Они состоятся 5 ноября 2024 года, во вторник, станут 60 по счету в истории Соединенных штатов.
Страна получит 47-го президента в случае, если действующий глава государства Джо Байден проиграет или не будет участвовать.
Оба участника финального этапа минувших выборов — и Трамп, и Байден — заявили о намерении вновь претендовать на главный пост. Однако партии пока не определились, какие кандидаты будут представлять политические силы.
За ходом голосования на выборах в США 8 ноября 2022 года следите на телеканале «Известия». Результаты будут опубликованы на нашем сайте.