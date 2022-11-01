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«Победа» запустит в декабре рейсы из Москвы в несколько городов Турции

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya
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Лоукостер «Победа» запустит в декабре авиарейсы из Москвы в турецкие города Стамбул, Анталью и Аланью. Об этом сообщили 31 октября в авиакомпании.

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Полеты по этим маршрутам будут выполняться из международного аэропорта Внуково.

Так, рейсы в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен будут выполняться ежедневно с 1 декабря. Рейсы во второй стамбульский аэропорт — Стамбул начнутся 21 декабря и также будут ежедневными.

«Полеты в Аланью (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю», — добавили в авиакомпании.

24 октября «Известия» узнали, что «Победа» подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью с декабря.

В конце августа «Победа» сообщила, что с ноября переведет часть своих московских рейсов в аэропорт Шереметьево. Отмечалось, что около 50% полетной программы в зимнем расписании составят межрегиональные рейсы, выполняемые компанией напрямую без посадки в российской столице.

В авиакомпании отметил, что из аэропорта Внуково по-прежнему будут осуществляться рейсы в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.

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