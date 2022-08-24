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Авиакомпания «Победа» переведет часть своих рейсов из Внуково в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпания «Победа» с ноября текущего года переведет часть своих московских рейсов из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево. Об этом рассказали 24 августа в пресс-службе авиакомпании.

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«Из Шереметьево «Победа» будет летать в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды», — рассказали в компании, добавив, что в ближайший зимний период рейсы будут осуществляться из терминала В.

Уточняется, что из Внуково по-прежнему будут осуществляться рейсы в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.

На данный момент для «Победа» именно Внуково является базовым аэропортом, однако и до этого часть рейсов компании осуществлялись из Шереметьево по код-шеринговому соглашению с «материнской» компанией.

«Осуществление программы полетов «Победы» из Шереметьево позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для группы «Аэрофлот». А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен», — приводит пресс-служба компании слова гендиректора Дмитрия Тыщука.

Как сообщили в «Победе», около 50% полетной программы в зимнем расписании составят межрегиональные рейсы, выполняемые компанией напрямую без посадки в Москве.

Ранее, 23 августа, компания Air Serbia запустит новый рейс в Россию с 19 сентября. Стоимость составит от 14 077 рублей в одну сторону, но совершить платеж можно только картой, выпущенной за границей. В авиакомпании сообщили, что работают над альтернативным вариантом онлайн-платежей.

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