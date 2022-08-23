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Air Serbia запустит новый рейс в Россию

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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Авиакомпания Air Serbia с 19 сентября запускает рейсы из Белграда в Казань по понедельникам и четвергам. Билеты уже доступны на сайте компании.

Билет в одну сторону стоит от 14 077 рублей, но совершить платеж можно только картой, выпущенной за границей. В авиакомпании сообщили, что работают над альтернативным вариантом онлайн-платежей.

В настоящее время авиакомпания Air Serbia остается единственным перевозчиком из Европы, который выполняет рейсы в Россию. Авиакомпания летает из Белграда в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее, 30 марта, председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич рассказал «Известиям», что авиакомпанию Air Serbia вынудили снизить количество рейсов в Россию до одного в день из-за ложных сообщений об угрозах взрывов. 15 марта воздушное судно Air Serbia, которое следовало по маршруту Белград – Москва, развернули в сторону Сербии из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. По предварительной информации, сообщение о минировании поступило с электронного адреса Украины.

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