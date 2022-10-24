Авиакомпания «Победа» подтвердила намерение запустить полеты в Анталью
«Победа» подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью (Турция), подтвердили «Известиям» 24 октября в авиакомпании.
В пресс-службе перевозчика уточнили, что возобновить полеты планируется в конце декабря.
О заявке «Победы» ранее в этот день написала газета «Коммерсант». По информации издания, предполагается, что с 23 декабря будет выполняться семь рейсов в неделю.
Кроме того, лоукостер планирует снова осуществлять полеты в Стамбул. Предположительно, рейсы будут выполняться из аэропорта Шереметьево.
Ранее, 20 октября, стало известно, что с 16 декабря «Победа» запустит перелеты из Самары в Сочи.
В начале октября в пресс-службе авиакомпании сообщили о запуске с 28 октября ежедневных рейсов из Москвы в Минск.