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День офтальмолога – 2023: история и традиции праздника

Россияне 11 ноября отметят День офтальмолога
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В России 11 ноября отмечают День офтальмолога — врача, который изучает строение глаза и занимается лечением его патологий и ухудшения зрения. В 2023 году праздник приходится на субботы. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательного дня.

День офтальмолога – 2023: история праздника

История возникновения праздника офтальмологов имеет много белых пятен. Предположительно, знаменательная дата для врачей-окулистов была установлена в 2007 году. Подробной информации о празднике нет. В этот день торжество справляют медики в России и странах СНГ: Украине, Белоруссии, Казахстане и др.

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Между тем в этой профессиональной сфере, помимо даты 11 ноября, существует официальный праздник — Международный день офтальмологии, который отмечается 8 августа. Торжественная дата учреждена в 2004 году и связана с выдающимся советским специалистом Святославом Федоровым, который родился в этот день.

День офтальмолога – 2023: традиции праздника

Праздник касается всех специалистов в сфере офтальмологии — студентов, аспирантов, интернов, преподавателей и квалифицированных докторов. День офтальмолога 11 ноября не имеет статус официального — для многих медиков данной специальности это обычный рабочий день. Неформально многие представители профессии собираются в тесном кругу, получают поздравления от благодарных пациентов, коллег и близких. Руководство некоторых лечебных учреждений награждает лучших сотрудников-офтальмологов.

17 октября профессиональный праздник отмечали врачи анестезиологи-реаниматологи. «Известия» рассказали об особенностях проведения и истории знаменательного дня специалистов в сложнейшей области здравоохранения.

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