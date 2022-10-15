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Всемирный день анестезиолога 2022 — история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Во всем мире 16 октября отмечают День анестезиолога-реаниматолога. Медики этой специальности помогают проводить сложнейшие операции без боли и отслеживают состояние пациента в ходе манипуляций. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. «Известия» делятся с читателями историей и традициями праздника.

День анестезиолога — 2022: история праздника

Обезболивающие средства были известны людям с древних времен, однако еще два века назад анестезия была доступна лишь избранным. Тем не менее из поколения в поколение люди в разных странах мира передавали знания об успокаивающих боль медикаментах, и наука анестезиология развивалась и накапливала опыт.

Так, 16 октября 1846 года американские специалисты стоматолог Уильям Томас Мортон и хирург Джон Уоррен провели первую публичную операцию с использованием наркоза. В качестве обезболивающего применялся эфир. Поэтому теперь Массачусетский госпиталь, где проводили операцию, сегодня носит название «Дом эфира».

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Однако даже после популяризации средств наркоза и введения их в широкий оборот долгое время профессии анестезиолога не существовало. Наркоз вводили сами хирурги, которым приходилось отвечать не только за качество проводимой операции, но и за состояние больного и побочные свойства анестетиков. Только в XX веке появилась отдельная профессия врача-анестезиолога.

Сейчас анестезиология шагнула далеко вперед и используемые для наркоза средства стали гораздо безопаснее. А день операции Мортона и Уоррена считается международным праздником, чествующим труд анестезиологов.

День анестезиолога — 2022: традиции праздника

В России торжество не известно широким кругам, однако медицинские коллективы и профильные организации все равно поздравляют в этот день анестезиологов, реаниматологов, производителей обезболивающих средств и оборудования. Руководство вручает грамоты, премии и награды

В СМИ рассказывают о непростом и ответственном труде анестезиологов, транслируют тематические передачи и репортажи. Профессионалы собираются на лекции и семинары по обмену опытом.

24 сентября в мире отмечали Международный день фармацевта. «Известия» вспоминали историю и традиции праздника. Другие знаменательные даты осени 2022 года перечислены в специальном календаре.

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