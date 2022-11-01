Банк заявил о своих юридических правах на бренд «Тинькофф»
Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат кредитной организации. Так в банке прокомментировали 1 ноября слова Олега Тинькова о начале им процесса отзыва бренда «Тинькофф».
«Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат Тинькофф Банку», — сообщили в банке.
22 апреля банк «Тинькофф» объявил о решении провести ребрендинг, отказавшись от старого бренда в этом году. В Telegram-канале кредитной организации отметили, что руководство уже давно готовилось к этим нововведениям. В рамках ребрендинга также намеревались сменить название банка.