Суд оштрафовал Wikimedia Foundation за отказ удалять фейки о спецоперации

Американский фонд «Викимедия» (Wikimedia Foundation Inc), управляющей интернет-энциклопедией «Википедия», оштрафован на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о российской спецоперации. Об этом 1 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд постановил признать организацию Wikimedia виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в России информации) и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», — говорится в заявлении.

Поводом для составления протокола об административном правонарушении стала статья, размещенная в «Википедии», в которой содержатся недостоверные сведения о проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы сообщать о нарушении законодательства со стороны Wikimedia Foundation.

В апреле суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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