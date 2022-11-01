Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на готовность России к диалогу по зерновой сделке
Авто
АвтоВАЗ нашел необходимые комплектующие для Lada Niva Legend
Мир
США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии
Армия
В Кремле указали на отсутствие необходимости указа о завершении мобилизации
Экономика
Аналитики спрогнозировали динамику роста цены на продукты в РФ в 2023 году
Мир
Обрушившийся в Индии мост был открыт после ремонта раньше срока
Общество
Суд приостановил разбирательства по иску о наследстве Градского
Армия
Денежное довольствие российских военных с 1 октября повысили на 4%
Армия
Шойгу указал на снижение военного потенциала Киева ударами по инфраструктуре
Мир
Экс-посол Украины Мельник обрушился с критикой на Евангелическую церковь ФРГ
Мир
Bloomberg указало на отставание США от Китая в ключевой отрасли
Мир
Песков назвал непозволительным молчание Европы о терактах на СП и в Севастополе

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation за отказ удалять фейки о спецоперации

0
Фото: TASS/EPA/SASCHA STEINBACH
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский фонд «Викимедия» (Wikimedia Foundation Inc), управляющей интернет-энциклопедией «Википедия», оштрафован на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о российской спецоперации. Об этом 1 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Над пропастью во лжи: с чего начиналась Буча
Для чего тиражируются украинские фейки и каких информационных вбросов можно ждать в ближайшее время

«Суд постановил признать организацию Wikimedia виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в России информации) и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», — говорится в заявлении.

Поводом для составления протокола об административном правонарушении стала статья, размещенная в «Википедии», в которой содержатся недостоверные сведения о проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы сообщать о нарушении законодательства со стороны Wikimedia Foundation.

В апреле суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022