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Роскомнадзор обязал поисковики сообщать о нарушениях закона в «Википедии»

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Фото: ТАСС/Евгений Курсков
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Роскомнадзор обязал поисковые системы сообщать о нарушении законодательства со стороны Wikimedia Foundation, управляющей интернет-энциклопедией «Википедия». Об этом ведомство сообщило 20 июля.

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«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в заявлении.

Данные меры будут действовать до устранения организацией нарушений. Речь идет о неудаленных материалах «Википедии», которые признаны запрещенными, в том числе о фейках о ходе специальной военной операции на территории Украины.

В Роскомнадзоре также напомнили, что Wikimedia Foundation уже привлекалась к административной ответственности. Компании назначены штрафы общей суммой 5 млн рублей.

26 апреля суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации РФ.

За день до этого президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете.

4 марта Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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