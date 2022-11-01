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В России выпустили коммерческий электромобиль для нужд коммунальщиков

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Фото: СЭГЗ
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Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) приступил к серийному производству универсального электрокара для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 1 ноября сообщил портал Drom.

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Электромобиль оснащен электромотором мощностью 8,6 л.с. и батареями емкостью от 280 до 360 А*ч в зависимости от модификации. Максимальная скорость достигает 16 км/ч, номинальная грузоподъемность — 3000 кг.

Новинку разработали на инженерном центре «ИжСпецТех», который работает при Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова.

«По сравнению с аналогами на двигателях внутреннего сгорания машина значительно уменьшает экологический вред. Помимо этого расход электроэнергии в стандартном ездовом цикле — порядка 8 кВт*ч/100 км. Это почти в три раза меньше, чем у Nissan Leaf, например», — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой «Автомобили и металлообрабатывающее оборудование» ИГТУ имени М. Т. Калашникова, доктор технических наук Николай Филькин.

На платформе электромобиля можно размещать разные виды навесного оборудования: отвал для уборки снега, щетку для подметания, поливочную систему и другие навесные агрегаты.

Сарапульский электрогенераторный завод планирует выпустить более 1000 единиц такой техники в различных модификациях на сумму свыше 700 млн рублей.

27 октября автозавод «КамАЗ» сообщил, что намерен до 2027 года разработать модельный ряд электрических грузовиков, чтобы к 2030 году занять 30% российского рынка грузовых автомобилей на электротяге. Заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ», директор по развитию Ирек Гумеров сообщил, что по части аккумуляторных батарей предприятие рассматривает возможность сотрудничества с компанией «Рэнера», которая входит в «Росатом».

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