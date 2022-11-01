Подземные толчки зафиксировали недалеко от берегов Приморского края

Недалеко от берегов Приморского края зафиксировали сейсмособытие. Сила подземных толчков достигала 4,2 балла. Эпицентр находился в акватории Национального парка.

ИА PrimaMedia со ссылкой на портал eqalert.ru пишет, что землетрясение произошло на широте 43.629N и долготе 135.48E. Его глубина составила 367,8 км. По предварительным данным, откликов по поводу происшествия пока не было.

Агентство напоминает, что в августе землетрясение в 4 балла зафиксировали в заливе Петра Великого недалеко от Владивостока. Толчки были обнаружены под водой на глубине 520 км.

Ранее, 14 октября, сообщалось, что в Бурятии и Иркутской области около 9 утра по местному времени зафиксировали мощное землетрясение. По данным МЧС, магнитуда в Улан-Удэ составила 5,8, в эпицентре, находившемся в акватории Байкала, — 5,9, а интенсивность при этом достигла 7,9 балла. По предварительным данным, аварийных ситуаций не зафиксировано, погибших и пострадавших нет.