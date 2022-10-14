В Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение

В Бурятии и Иркутской области около 9 утра по местному времени зафиксировали мощное землетрясение. По данным МЧС, магнитуда в Улан-Удэ составила 5,8, в эпицентре, находившемся в акватории Байкала — 5,9, а интенсивность при этом достигла 7,9 балл. По предварительным данным, аварийных ситуаций не зафиксировано, погибших и пострадавших нет. В городе Усолье-Сибирское эвакуировали учеников и педагогов школы передает телеканал «Известия». В Улан-Удэ оперативно приступили к обследованию жилмассива. В Главном управлении МЧС России по Иркутской области развернули оперативный штаб. Спасатели организовали взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

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