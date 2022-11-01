Доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей

Доходы мобилизованных в России граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Соответствующее постановление подписал премьер страны Михаил Мишустин.

«Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт», — уточнили в кабмине.

Отмечается, что подписанное постановление позволит сохранить предоставляемые меры соцподдержки нуждающимся семьям на прежнем уровне.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России, начавшаяся 21 сентября, завершена. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что прекращается подготовка и вручение повесток, а военкоматы возвращаются к функционированию по прежнему назначению.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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